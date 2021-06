Dal ritiro del Galles Aaron Ramsey attacca la Juventus! Non si sente capito, dice. E non è solo una questione fisica, aggiunge. In Italia non si è ambientato vivendo due stagioni frustranti nelle quali non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità. Il giocatore ha già annunciato di voler cercare una nuova sistemazione alla fine dell'Europeo, ma facendo un passo indietro i due anni di Ramsey alla Juve si possono riassumere in una parola: infortuni. Tanti, troppi. Per questo anche la società - insieme ad Allegri - già prima di questo sfogo aveva deciso di metterlo sul mercato. Dalla Premier ci sono da registrare gli interessi di West Ham e Crystal Palace, ma l'ostacolo è legato all'ingaggio alto da 7 milioni di euro netti a stagione.



LA COSTANTE - 17 partite saltate per ko fisici da quando è alla Juve, spesso preservato da Pirlo anche quando stava bene per non rischiare eventuali (nuovi) problemi fisici. Una costante nella carriera dell'ex Arsenal, sempre alle prese con infortuni muscolari che lo hanno sempre caratterizzato. E la Juve ne sa qualcosa. Per capirci, l'ultima partita del gallese risale al 25 aprile contro la Fiorentina.



Ecco la cronistoria degli infortuni di Ramsey in maglia bianconera:



Agosto 2019: inizia la stagione con due partite di ritardo

Ottobre 2019: salta tre partite

Dicembre 2019: salta due partite

Giugno 2020: riprende la stagione dopo il lockdown con una partita di ritardo

Ottobre 2020: primo infortunio di questa stagione, salta una partita

Novembre 2020: salta due partite

Febbraio 2021: salta quattro partite (tra cui semifinali di Coppa Italia con l'Inter)

Marzo 2021: salta due partite