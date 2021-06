“L’Arsenal ha un jolly per il Ramsey bis”. Così Tuttosport spiega la situazione di Aaron Ramsey, centrocampista in uscita dalla Juventus. Il gallese ha nostalgia della Premier League e dell’Arsenal, che spera di poter riabbracciare nonostante un ingaggio da 7 milioni di euro che rappresenta l’ostacolo principale per la sua cessione. La Juve, dal canto suo, pensa alla possibilità di uno scambio anche se difficile: da tempo – si legge – i bianconeri hanno nel mirino Thomas Partey, centrocampista dei Gunners allievo del Cholo Simeone. L’enorme nodo è rappresentato dai 50 milioni di euro pagati dal club inglese all’Atletico Madrid la scorsa estate.