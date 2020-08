Aaron Ramsey non è stato esattamente il giocatore più in palla quest'anno alla Juventus: ha fatto cose importanti ma ha anche faticato a trovare una certa continuità. Lui ne è perfettamente consapevole e ieri sera ha voluto esprimere i suoi pensieri in un post su Instagram, che mostra lui e i compagni in allenamento e reca il seguente messaggio: "Non è stata un'annata semplice e lineare. Grazie ai tifosi per come mi hanno accolto, è un onore far parte di un grande club come la Juve. Sono orgoglioso di aver contribuito a vincere lo scudetto ma sono amareggiato per non essere andato avanti in Champions League. Tutti vogliamo di più e sono carico per il futuro!"