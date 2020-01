di Lorenzo Bettoni

"Tridente? Vediamo, c’è anche Ramsey che sembra in crescita ma dobbiamo decidere domani". Le parole di Maurizio Sarri lasciano pensare che domani contro il Cagliari il gallese potrebbe tornare ad avere una possibilità dal primo minuto. L'HDR può finire in panchina, Dybala non è al 100% e come dichiarato dallo stesso Sarri i centrocampisti della Juve dovranno fare "grande attenzione alle posizioni sotto la linea della palla" perché "​i due trequartisti del Cagliari possono essere la base per ripartenze estremamente pericolose". Più Ramsey di Dybala, dunque. Il tridente composto dall'ex Arsenal, Higuain e Ronaldo è stato provato anche nell'allenamento di rifinitura ma Sarri avrà ancora tutta la notte per pensare alla formazione anti-Cagliari.



SVOLTA - Dall'inizio o a gara in corso, comunque, sia Sarri che la Juve si aspettano il momento della svolta. Fino a questo punto della stagione Ramsey ha avuto un andamento altalenante. Colpa, soprattutto, degli infortuni che lo hanno limitato ma dopo sei mesi a Torino è arrivato il momento di imporsi. Il ruolo di trequartista, di fatto, è ancora vacante. In quella posizione ha convinto solo Dybala. Sia Aaron che Bernardeschi hanno deluso o, almeno, non sono riusciti a trovare continuità. L'ex Arsenal però ha le qualità giuste per essere il rifinitore che vuole Sarri: qualità, tempi di inserimento e intelligenza tattica caratterizzano Ramsey che quando gioca dietro le punte dà certamente più equilibrio rispetto a Dybala. Un equilibrio che Sarri cercherà anche contro il Cagliari. Sebbene la squadra di Maran imposti andando a cercare direttamente le punte (le caratteristiche giuste per partire con l'HDR), il tecnico bianconero teme molto le ripartenze dei sardi che possono essere arginate proprio da un elemento con le caratteristiche di Aaron. Anno nuovo vita nuova, verrebbe da dire. Ora Sarri spera nella svolta. Contro il Cagliari una nuova occasione.



