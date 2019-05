Your browser does not support iframes.

Finisce un’altra settimana a tinte bianconere: andiamo a riviverla, come sempre, con i post più interessanti apparsi sui social network. E’ il momento di un nuovo appuntamento con la nostra rubrica “BN Social”.



LA SETTIMANA SOCIAL - Dopo la cerimonia di premiazione della squadra campione d’Italia, l’Allianz Stadium (ripulito dei coriandoli bianconeri) ha visto per la prima volta protagonista Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese ha visitato il terreno di gioco dello stadio e il museo insieme alla moglie e ai figli: vestirà la maglia della Juve (numero 8) soltanto dal prossimo 1° luglio, ma nel frattempo l’ha fatta indossare al piccolo Sonny. Ma tra i contenuti in evidenza c’è, come al solito, anche Cristiano Ronaldo: il portoghese ha mostrato ai fan la sua nuova auto (un bolide da 1 milione di euro), mentre la compagna Georgina Rodriguez stregava Cannes. E poi un ricordo speciale di Del Piero, il “broncio” di Cuadrado, un CdA da scudetto e… i “like” di Douglas Costa a Guardiola!



