. Il centrocampista gallese non è ancora al top della propria condizione fisica e per questo è rimasto fuori dai convocati per la seconda volta, così come all'esordio stagionale e in campionato contro il Parma. Ramsey, però, non è voluto mancare allo Stadium e guarda la partita dei suoi compagni da vicino, alla prima nello stadio bianconero. Il gallese, al contrario, ha già assistito a Juventus-Atalanta dello scorso fine campionato.