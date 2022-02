Parlando ai microfoni di Sky Sport UK, Aaron Ramsey ha parlato del suo trasferimento ai Rangers ed è tornato a parlare della sua esperienza alla Juventus: "Le ultime due stagioni sono state un po' difficili per la poca continuità. Ci sono stati alcuni intoppi, ma questo ora è il passato. Non c'è rancore, tutto è stato concordato ed è stato piuttosto semplice, quindi posso solo dire davvero grazie a tutti per il mio tempo alla Juventus. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida: spero di poter tornare in forma il più rapidamente possibile e di poter mostrare di nuovo cosa sono in grado di fare".