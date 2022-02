Aaron Ramsey è intervenuto ai canali ufficiali dei Rangers dopo il suo addio alla Juve. Ecco le sue prime parole da giocatore della squadra scozzese: "Sono davvero contento di entrare a far parte di un club come i Rangers, dove c'è tanto da aspettarsi da qui a maggio. Avevo una serie di offerte sul tavolo, ma nessuna eguagliava la grandezza di questo club, con il calcio europeo e la possibilità di giocare davanti a 50.000 tifosi. Ho avuto dei colloqui fantastici con il manager e Ross Wilson, e non vedo l'ora di lavorare con entrambi e di incontrare i tifosi".