Aaron Ramsey è un nuovo giocatore dei Rangers di Glasgow. Il centrocampista gallese ha superato le visite mediche e aspetta di apporre la firma sul contratto che lo lega fino ai prossimi sei mesi - almeno - al suo nuovo club. Ramsey saluta dunque la Juventus, dopo due anni e mezzo in cui l'amore non è esattamente sbocciato.



VA AI RANGERS - Il giocatore ha svolto questo pomeriggio le visite in Scozia, raggiunta nelle scorse ore. Lì inizierà la sua nuova vita da giocatore dei Rangers. Con la Juve che pagherà circa il 30% dello stipendio rimanente e che potrà guadagnare circa 6 milioni di euro dall'eventuale riscatto del calciatore gallese.