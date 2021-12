"Ai bordi del campo". Con un'immagine, anche poetica, Massimilianoquasi svelava un segreto di pulcinella, di quelli che tutti conoscono eppure restano velati da un dubbio, un piccolo mistero, un'ammissione che tarda sempre ad arrivare. Che ne sarà di Aaron? Di sicuro, il gallese è fuori dai giochi. Ancora per il problema al flessore, e ancora al lavoro in maniera differenziata.Si direbbe: separati in casa. Anche se non ufficialmente. E il divorzio? C'è chi resta insieme per i figli, in questo caso Aaron non va via solo per lo stipendio. Il gallese sarebbe anche aperto alla soluzione rescissione: gli permetterebbe di firmare per una squadra - possibilmente in Premier - in grado di valorizzarlo a pieno. Ma la Juve non vuole concedere buonuscita, ecco perché tutto è fermo e frenato dalle situazioni. La separazione però è in corso, ai "bordi del campo", come ha detto Allegri, Ramsey presto non sarà più. In un modo o nell'altro. Per cessione o rescissione.