Aaron Ramsey è stato protagonista, in negativo, del pareggio contro la Fiorentina. La sua prestazione è stata ampiamente negativa, ha galleggiato senza successo tra la regia del centrocampo e la trequarti, senza garantire spunti o inserimenti in grado di mettere in difficoltà la Fiorentina. L’unico, quello allo scadere del primo tempo, l’ha sfruttato, fallendo la sola occasione da gol della Juventus. I giornali non sono stati clementi nelle valutazioni.



