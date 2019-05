Aaron Ramsey è sbarcato a Torino con qualche settimana d'anticipo rispetto al prossimo 1 luglio, quando diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus, alla scadenza del proprio contratto con l'Arsenal. Ospite d'onore per la partita contro l'Atalanta, che ha chiuso la stagione bianconera all'Allianz Stadium, con l'addio a Massimiliano Allegri e ad Andrea Barzagli, nonché con i festeggiamenti per l'ottavo scudetto consecutivo, il gallese ha vissuto una "prima volta" importante. Ramsey è a Torino, però, per iniziare le terapie mediche al J-Medical e presentarsi ai blocchi di partenza del 2019/20 al massimo della forma. E, tra i tanti nuovi compagni e amici, ci ha pensato Wojciech Szczesny a farlo sentire subito a casa. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.