Le parole di Aaron Ramsey a JTV dopo Juventus-Crotone 3-0: "Era una partita importantissima per noi stasera, avevamo bisogno dei 3 punti dopo aver assistito ai risultati delle altre squadre. In particolare era fondamentale, dopo due risultati negativi e una notte di Champions parecchio deludente, mettere in mostra una buona fase offensiva e mantenere contemporaneamente la porta inviolata. E ce l'abbiamo fatta. Giocare con 3 uomini a centrocampo, intessendo il possesso palla per servire al meglio le punte, è qualcosa che mi fa sentire molto a mio agio."