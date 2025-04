Rampulla a Juventibus: ‘Tutto potevo immaginare tranne Tudor allenatore. Ma lo confermerei anche fuori dalla Champions’

Le parole

Le parole di Michelangelo, ex portiere della Juventus , intervenuto oggi a Juventibus dove ha parlato, tra le altre cose, del suo passato con Igore del cambio in panchina. TUDOR -MOTTA - Ho giocato con Igor. Io potevo pensare tutto tranne che Igor diventasse allenatore, invece ha dimostrato che ci sa fare, è uno di polso e ha le idee chiare, e sono contento per lui. È uno che conosce l’ambiente, sa cosa vuol dire vincere. Ho notato un diverso approccio alla partita: si cerca più la verticalizzazione. Il gioco del calcio è uno soltanto: devi fare gol. Con Motta ci mettevamo troppo tempo ad arrivare lì: tieni la palla 80 minuti, poi stringi e non fai niente. Però non mi piace che la Juventus cambi allenatore in corsa.

CONFERMA TUDOR - Io confermerei Tudor anche se arrivasse quinto. Lo reputo uno che può far bene nella Juventus, a meno che non prendi uno di un certo livello come Conte, Klopp, Flick… altrimenti, perché andare a fare un’altra scommessa quando hai uno come Tudor che sa cos’è la Juventus? Se puoi prendere Conte, è un conto.