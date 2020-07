L’ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla è stato ospite a Sky Sport, soffermandosi sulla squadra di Sarri: “Stasera la partita sarà troppo importante per sbagliarla di nuovo, cosa che può succedere ogni tanto in trasferta. Stasera penso sarà l’ultima partita prima dello scudetto. Su Sarri dico che le critiche che gli hanno rivolto sono eccessive, perché ci si aspettava un gioco più spettacolare. A detta di tutti, Sarri è un grande lavoratore di campo ma quello che bisogna prendere in considerazione è anche la sua importanza nella squadra all’interno dello spogliatoio, perché confrontarsi con i campioni è diverso. Ci vuole un certo carisma, vedi Zidane, che al Real Madrid è seguito da tutti perché è stato un campione”.