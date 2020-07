Michelangelo Rampulla critica duramente Maurizio Sarri. L'ex Juve ha detto: "Una squadra come la Juventus non può farsi rimontare dall'1-0 dal 2-0. Può accadere una volta ogni 10 anni, ma non tre partite consecutive e questo sì che è preoccupante. Capisco prendere gol in contropiede perché cerchi la vittoria, ma bisogna capire il momento. Era il 92' a Udine e non puoi prendere contropiede in quel modo lì. Bravo Fofana, ma errori clamorosi a partire dalla mediana. Errori non da Juventus. E' evidente che c'è qualcosa che non va".



L'ex portiere della Juventus, poi, ha aggiunto: "Messi all’Inter sarebbe un errore come Cristiano Ronaldo...".