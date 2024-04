L'ex portiere della Juventus Michelangeloha commentato ai microfoni di TvPlay la stagione attuale della Vecchia Signora. Le sue parole:"Se la Juventus dovesse vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League sarebbe importante, ma ciò per la società bianconera è il minimo. La Juve deve tornare a dominare le partite, deve tornare a convincere. Per me la Juve come rosa non è così forte per poter imporre un ritmo alla partita, ha una rosa per poter ambire alla Champions ma non di più".