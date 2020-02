Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione dei bianconeri, tra la sconfitta a Napoli, la chiusura del mercato e la prossima gara di domani contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "​Vedendo la partita di Napoli, la Juventus non è scesa in campo con la stessa mentalità. Ha fatto bene Sarri a riprendere la squadra in sala stampa. Aver affrontato la partita di Napoli dopo che l'Inter non aveva vinto nel pomeriggio ha portato, inconsciamente, un po' di rilassamento nei giocatori bianconeri, ma non è una giustificazione. Quella gara andava sfruttata meglio".





MERCATO - "Credo che la strategia sia stata buona. Difficile migliorare una squadra come la Juve a gennaio, buona mossa, invece, rafforzarsi in vista di giugno. Giusto pensare al futuro".



FIORENTINA - "Sono partite un po' particolare che esulano dalla forza delle due squadre, sono sfide importanti e tutti ci tengono a fare bella figura. Credo che dopo lo stop di Napoli, la Juventus difficilmente sbaglierà nell'atteggiamento. Mentalmente, sotto questo punto di vista, la partita è più facile. Poi le partite durano novanta minuti e la Fiorentina è una buona squadra che farà sicuramente la sua gara".



DRAGOWSKI - "E' un ottimo portiere. Per qualsiasi calciatore ci vuole un certo periodo di ambientamento, per i portieri ancora di più. Sta dimostrando di essere un estremo difensore affidabile".



CHIELLINI - "Mi auguro che Giorgio torni al più presto. Non solo per l'aspetto tecnico e tattico ma anche per il carisma che trasmette ai compagni di squadra. Sarà un grande acquisto per la Juventus".