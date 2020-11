Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, è intervenuto a Tmw, dichiarando: "Non mi aspettavo questo andamento della Juventus, coinciso anche con l'assenza di Ronaldo che qualche punto in meno lo porta. Ci vuole il giusto adattamento ad un allenatore nuovo, per alcuni dei giocatori un ex compagno: ancora è tutto nella norma, ci vuole un po' di rodaggio e non dimentichiamoci l'assenza di CR7".



BERNARDESCHI - "C'è qualche difficoltà, il ragazzo vorrebbe dare di più ma giocando poco non riesce ad esprimersi. Non lo conosco caratterialmente, ma le sue qualità tecniche non si discutono".



DYBALA - "Noto anche io questa situazione: lui come Bernardeschi sembra un po' abbattuto mentalmente, sottotono. Certamente una preparazione non adeguata c'entra, e anche le poche partite possono aver influito. Pure per lui trovare la giusta collocazione in campo diventa complicato, e gioca in ruoli sempre diversi. Non saprei perché sia in questa condizione, mi auguro possa tornare come gli anni passati".



RUGANI - "Forse pensavano che De Ligt potesse rientrare ancora prima... Avrei aspettato a vendere Rugani, perché dopo tanti anni secondo me sarebbe potuto diventare un punto fermo assieme a Bonucci, o comunque dare il giusto cambio a Chiellini. L'assenza di quest'ultimo è un altro fattore negativo per la difesa della Juve. A meno che Rugani non abbia chiesto la cessione, avrei valutato meglio".