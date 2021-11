In diretta su Juventibus, Michelangeloha parlato di Alessandro Del Piero: "Alessandro è un amico, l'abbiamo cresciuto da quand'era in Primavera. Non ho il dente avvelenato, non ho litigato con nessuno o fatto torti a nessuno. Eravamo arrabbiati dopo il periodo con Ferrara in panchina: gli avevamo chiesto un aiuto e Ciro stesso l'aveva chiesto, voleva che stesse più con la squadra. La squadra, vedendolo con noi, ci avrebbe seguito. Invece Alessandro, che pure aveva detto 'sì', dopo due giorni prese il suo preparatore atletico e andò ad allenarsi per conte suo. Che leader è uno così? E' un leader? Faceva solo le partitelle e io li sentivo, gli altri compagni: 'Perché lui se ne va?'. Quello non è un gruppo, non è un leader. L'abbraccio a Buffon dopo il Lecce? Se fai così è per il pubblico, non per il compagno".