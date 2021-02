Michelangelo Rampulla, a IlSussidiario.net, ha parlato di Juve-Roma: "Una partita importante per entrambe le squadre che stanno bene fisicamente e sono pronte a dare luogo a un match di grande interesse. Merito a Pirlo che sta prendendo le misure alla Juve, ma bisogna dire che l’organico della Juve è di grande valore tecnico. La squadra sta bene fisicamente e sta venendo fuori come previsto. Se Chiellini è importante per i bianconeri? Molto. Chiellini ha esperienza, ha carisma, è un leader e sa guidare la difesa. E’ un giocatore fondamentale del reparto arretrato bianconero. Il pronostico: vedo un successo della Juventus che potrà contare anche su un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo".