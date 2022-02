Intervistato oggi da Tuttosport l'ex giocatore della Juventus Michelangelo Rampulla ha parlato del rapporto con gli avversari amici del Torino in vista del derby e degli sfottò tra avversari dopo la sfida. Queste le sue parole: "Per esempio io vedevo spesso Maspero perché avevamo giocato diversi anni insieme alla Cremonese. Ma nella settimana del derby non ci si sentiva, meglio evitare qualsiasi contatto. Semmai ci si incrociava dopo la partita e allora partivano gli sfottò".