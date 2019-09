L'ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della sfida di Champions League di domani dei bianconeri contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole: ​"È un bell'ostacolo in questo momento: è in una buona forma e, come tutte le partite di Champions League è particolarmente ostica. La gara con l'Inter? Avere i nerazzurri all'orizzonte è un leggero problema, perché giustamente l'allenatore dice che si debba pensare a una partita per volta, ma un po' la mente andrà alla gara di San Siro. Bisognerà essere forti mentalmente e credo che la Juventus abbia giocatori che da questo punto di vista possano non avere problemi".



SUL RIVALE CONTE - "Qualcosa sentirà anche lui, perché è stato tantissimi anni alla Juve e un po' di effetto glielo farà. Sinceramente me lo aspettavo, perché so quello che dà alle sue squadre. L'Inter non era l'ultima arrivata, i calciatori sono forti..."



PORTIERI - "Si sta parlando di un fuoriclasse puro come Buffon: con la sua esperienza, il suo carisma e un fisico integro può ancora dire la sua. Certamente a Szczesny qualche dubbio verrà, devono essere bravi la società e l'allenatore".