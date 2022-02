L'ex portiere della Juve,, ha rilasciato delle dichiarazioni in, dove sono stati affrontati diversi temi. Dal mercato svolto in questa sessione dai bianconeri fino alla lotta Scudetto, soffermandosi anche sulla scelta di Donnarumma di andare al Psg.'Per quello che ha dimostrato fino ad ora può incidere molto. E' un giocatore importante che fa tantissimi gol,. Bisogna solo vedere come si ambienterà a livello di personalità, ma anche qui non ha mai fallito, anzi'.'In questo momento i punti sono tanti e. Oltre all'Inter, anche il Milan e il Napoli stanno facendo molto bene, sicuramente i bianconeri hanno la possibilità di poter recuperare terreno ma l'obiettivo deve essere quello di rientrare tra le prime 4'.'La cosa fondamentale in Champions è quella di arrivare nella giusta condizione quando ci sono le gare decisive della competizione. La Juve deve sperare di non subire altri infortuni e arrivare al meglio alla partita con il Villareal. Secondo me, è talmente imprevedibile che può accadere qualsiasi cosa, ognuno mette in campo le proprie carte e la Juve ne ha parecchie'.'Sono valutazioni che bisogna fare perche a livello economico ci sono degli esborsi notevoli. Diventa difficile anche capire come sostituirli perche se vendi dei top player, poi devi prenderne altri. Sono giocatori importanti,. Sono un grande estimatore di Dybala però bisogna fare anche delle considerazioni economiche e la Juve credo che le stia facendo., poi con gli stessi soldi ha preso Buffon, Thuram e Nedved e con una cifra del genere costruisci una squadra di livello assoluto'.'Io credo che a Parma. Se sta bene fisicamente ancora un paio di anni li può fare tranquillamenti. Ha il fisico adatto e l'importante a questa età è non avere grossi infortuni'.'Si. Certamente per proseguire la tradizione di avere i piu grandi portieri italiani doveva proseguire con Donnarumma. Ma anche qui sono state fatte le giuste considerazioni, credo che la Juve avesse più necessità di investire quella cifra per altri reparti, come ha fatto per Vlahovic. Szczesny ha dimostrato di essere un portiere di grande affidabilità e avranno deciso di continuare in questa direzione, anche'.Instagram - fabio.marzano93