"Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid e ha già diverse offerte". E' il titolo di As, il quotidiano spagnolo più vicino alle questioni riguardanti i blancos, che in prima pagina dà ancora vigore alle voci circolate già nella giornata di ieri. Il capitano via dalla sua Madrid, con diverse possibilità. 14 anni dopo la prima volta, Ramos potrebbe essere arrivato all'ultima e la Juve ne segue i passi.



L'IDEA - Il divorzio, secondo un'indiscrezione uscita già ieri, avrebbe spinto Ronaldo a parlarne con lo stesso giocatore e a rendere viva l'idea. Tutto nasce da un clima infuocato in casa Real, che riguarda la maggior parte del club, ma soprattutto il capitano, in lite con Florentino Perez per la stagione fallimentare e per quell'eliminazione negativamente storica contro l'Ajax. Su di lui anche Premier League (Manchester United) e la ricca Cina. Le alternative principali per la Juventus portano sempre i nomi di Marquinhos e de Ligt.