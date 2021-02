Attenzione alla situazione che potrebbe cambiare, stravolgere, rivoluzionare tutto. Sergio Ramos e il Real Madrid potrebbero salutarsi a fine stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il contratto del capitano blanco scada tra meno di 5 mesi. C'è una trattativa ma è in assoluta fase di stallo. Il club avrebbe già pronta l'alternativa, adocchiata anche dalla Juventus: si tratta di David Alaba, in uscita per lo stesso motivo dal Bayern Monaco. A 35 anni, Ramos potrebbe provare un'esperienza altrove. Lo United sarebbe pronto a dargli una chance in Inghilterra. In Italia, occhio al Milan...