Sergio Ramos lascia il Real Madrid dopo 16 anni. A Valdebebas in conferenza stampa il Real saluta il suo capitano. Per primo prende parola il presidente Florentino Perez: "Quello di oggi è un atto pieno di sentimento e di emozione per tutti, anche per me. Da presidente del Real Madrid, non è un giorno facile. Sono stati 16 anni di successo e intensità, ma anche affetto. Non mi dimenticherò di quando sei stato presentato come giocatore del Real. Avevi 18 anni, poche partite e una voglia incredibile di mangiarsi il mondo. Un acquisto non facile, ma sapevamo che avrebbe segnato un'epoca. Mi sento enormemente orgoglioso di quello che hai realizzato e conquistato, sei senza dubbio una delle grandi leggende del Real Madrid. Qui sei cresciuto e sei stato il capitano in questi anni e hai conquistato l'ammirazione e il rispetto di tutti. Sarai sempre nel cuore dei madridisti, grazie per tutto quello che hai fatto per questo club e per aver difeso questa maglia. Sarai sempre l'uomo della Decima, un simbolo di quello che questo club rappresenta per milioni di persone. Una storia meravigliosa di cui sei stato protagonista. Ventidue titoli che ti rendono con Marcelo il secondo madridista con più titoli nella storia dopo Gento. 101 gol al Real, una cifra incredibile per un difensore. Al di là delle cifre, sarai sempre uno dei nostri capitani e uno dei più amati. Ti ringraziamo per aver accresciuto il mito del nostro club. Oggi non è una giornata facile perché tu, in tutto questo, sei stato una persona speciale per me. Pertanto, ti auguro di essere felice con i tuoi cari e sai che questa sarà sempre casa tua. Una leggenda come te sarà per sempre un ambasciatore del Real Madrid".



PARLA RAMOS - Poi parla Sergio Ramos, scoppiando a piangere dal primo momento al microfono: "Il momento è arrivato, uno dei più difficili della mia vita. Non si è mai pronti a dire addio al Real Madrid. Sono uscito dalla mano dei miei genitori e dei miei fratelli da bambino e, grazie a Dio ho una grande famiglia. Grazie a loro che sono sempre stati con me. Voglio ringraziare loro, il mio club, il presidente, per tutto il vostro affetti. I miei allenatori, i dipendenti del club. Guardo i vostri volti ed è inevitabile emozionarmi. Grazie ai tifosi, mi hanno sempre fatto volare in ogni momento. Mi sarebbe piaciuto salutarvi al Bernabeu, ma vi porterò sempre nel mio cuore. Si sta chiudendo una fase unica della mia vita. Niente sarà come quello che ho vissuto qui. Voglio continuare a mostrare il mio miglior livello e aggiungere un altro titolo al mio palmares. Grazie mille a tutti. Questo è un arrivederci, perché prima o poi tornerò".



CONFERENZA - Sergio Ramos è poi intervenuto in conferenza e ha raccontato come si è arrivati alla decisione di separarsi dal Real Madrid: "Veniamo da un evento molto emozionante, molto familiare e molto intimo. Volevo avere una parola di ringraziamento anche per tutti i media".



Carriera: "Sono una di quelle persone a cui piace essere definita dagli altri. Se dovessi dire una parola sarebbe purezza. Ho dato la mia anima per questa squadra: è così che voglio essere ricordato, una persona integerrima".



Condizioni addio: "Sono successe tante cose. Circostanze che capitano nella vita. La prima cosa che voglio dire è che non ho mai voluto andarmene. Il mio scopo era continuare qui. Durante il primo lockdown il club ha offerto mi la possibilità di prolungare il mio contratto, ma a causa del Covid è slittato. Negli ultimi mesi il club mi ha fatto un'offerta di un anno con una riduzione dello stipendio. Devo dire che non c'è stato nessun problema dal punto di vista economico, lo erano gli anni di contratto. Volevo due anni e serenità per me e la mia famiglia. Negli ultimi colloqui accetto l'offerta di un anno, ma mi è stato detto che non era più possibile, che aveva una data di scadenza e non l'avevo scoperto".



Se è stato giusto: "Le circostanze sono quelle che sono. Ho detto che avevo accettato la proposta sul tavolo ma mi hanno detto che è scaduta. Ma sono orgoglioso di quello che ho realizzato e di questi 16 anni".



Firmerebbe di nuovo: "Certo, è stata la tappa più bella della mia vita. Ho conquistato tanti titoli. Avrei firmato mille volte. È stata una delle decisioni migliori di la mia vita".



Il Real ha provato a convincerlo: "Ne ho appena parlato, ci sono cose che non si possono accettare. Alla fine avevo accettato l'offerta, ma ormai quella era scaduta. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto in questi 16 anni al Real. Abbiamo vinto tanto insieme".



Se si pente di qualcosa: "No, per niente. Alla fine, quando compri il mio marchio Sergio Ramos è con i suoi pregi e i suoi difetti. Mi piace sempre essere me stesso. Il mio rapporto con il presidente è sempre stato buono. Da padre e figlio alla sportività. È la persona che mi ha portato qui. Non farò mai dichiarazioni contro di lui. Nelle famiglie ci sono anche liti".



Chiamato 'pesetero': "È difficile. I giocatori devono parlare in campo. Mi è piaciuto essere chiaro in conferenza stampa, ma ho offerto la mia migliore versione sul campo. Si sono verificate circostanze in cui non è stato possibile parlare e ho detto che avrei parlato in caso di novità. Quello che volevo erano due anni e non uno".



Quando ha detto sì: "Le condizioni sono cambiate, sia per lui che per noi. A quel punto si doveva prendere una decisione, ma non mi era mai stato detto che la mia offerta avesse una scadenza. Lo rispetto, ma mi ha sorpreso che l'offerta fosse scaduta".



Chi perde: "A volte ho detto nel mio ambiente che Madrid-Ramos fosse un matrimonio perfetto. Sono circostanze, che si verificano come dovrebbero. Ci sono cose che non possiamo cambiare. Ora dobbiamo cercare la felicità e continuare a competere al massimo livello".



Perché il Real non lo rinnova: "Non lo so. Non posso rispondere da solo. Ovviamente in un periodo di trattativa si chiedono cose diverse. C'è un trattamento amichevole. Forse ho frainteso quello che stava succedendo".

L'incontro con Florentino Perez: "Sono incontri privati e tali voglio che restino. Ci sono cose molto personali. Tramite il mio agente mi è stato detto che l'offerta era scaduta e siamo rimasti sorpresi. Gli ho anche fatto sapere che ho accettato l'ultima offerta, anche se era in ritardo. Non voglio nessun tipo di risentimento. Resto con la famiglia, questo è un arrivederci a dopo e saranno sempre nel mio cuore". Non è stato una priorità: "Non lo so. Sono domande a cui non posso rispondere. Il club ha le sue priorità e non c'è giocatore che sia al di sopra dell'entità. Non so che priorità abbia il club".



Futuro: "Non abbiamo mai pensato a niente con nessuna squadra. Da gennaio, quando sono entrato nel mercato, ci sono state delle chiamate. Ma non abbiamo mai avuto in mente di lasciare Madrid. D'ora in poi cercheremo una buona opzione per me. Il Siviglia è il mio secondo club, ma fino ad oggi non contemplo questa opzione, e nemmeno loro. Il Barcellona? È un no clamoroso come il Bernabeu".



Se fosse stato presidente come avrebbe agito: "Non lo so, è una domanda a cui deve rispondere Florentino. Non so cosa pensi".



Il presidente: "I dubbi che forse hai, forse ho avuto risposte ma in una sfera privata. Sono super orgoglioso dell'evento che abbiamo goduto. Rimarrò con quello. Poi ho dato l'opportunità a una conferenza stampa".



Ricordo: "Ho ricordato tutto. Non volevo parlare della mia famiglia perché mi emoziono. Sono venuto molto giovane, con i miei genitori e i miei fratelli. Posso dire di aver superato la fase più bella della mia vita e di aver creato la migliore famiglia che si possa avere. Conservo quello e i 22 titoli che ho vinto. Posso dire con orgoglio che sono venuto con la mia famiglia e me ne vado con la mia famiglia".



Zidane: "Non posso commentare. Rimango con i miei 16 anni qua e tutto quello che ho conquistato".



Ha detto 'pianificare senza di me': "Ho sempre voluto continuare a Madrid. Nessuno è al di sopra del club, né un giocatore né un allenatore. Non è stato un no sonoro, solo a una proposta che era sul tavolo. Ho detto che era pianificato senza di me, ma era in una trattativa indipendente".



Ultimi mesi: "Non è stato per niente facile. La pienezza della felicità è quando entro in campo. Quando devi vivere un infortunio come il mio per tre mesi. Sono già guarito e in piena forma per giocare. Mi sarebbe piaciuto continuare qui e avere più stabilità di contratto come altri hanno avuto. Avrei firmato essere infortunato per sei mesi e vivere 16 anni di gioia. Il Madrid sarà sempre la mia casa".



Dove vuole andare la famiglia: "L'importante non è il luogo, ma con chi. Non importa prendere un aereo. L'obiettivo è essere uniti, che è stato uno dei miei grandi punti di forza. La mia felicità dipende da loro e per questo volevo che mi accompagnassero. E' difficile perché sono tanti anni. Ma è un arrivederci a presto".



Ancelotti, Zidane e Luis Enrique: "Ad Ancelotti mi unisce un ottimo rapporto. Siamo amici oltre il lavoro. Quando è uscita la notizia (del suo ritorno, ndr), ho chiamato per congratularmi con lui, niente di più. Zidane si è guadagnato di essere il miglior allenatore della storia e uno dei migliori della mia carriera. Ha tutto il mio amore, avrà sempre un posto nel mio cuore. Luis Enrique, capisco perfettamente le decisioni che prende. Non entro nel discorso del perché non torni. Cercherò di mostrare il mio miglior livello per tornare. Mi rattrista non essere agli Europei, ma lotterò per tornare".



Comunicazione con Florentino: "Quello che avevo da dire, l'ho già detto. Il presidente sa tutto dalla mia bocca, gli ho detto tutto quello che avevo da dire. Non voglio concentrarmi su una conversazione o una fase finale. Florentino mi ha fatto realizzare un sogno e vincere tutto quello che abbiamo guadagnato. Voglio tenermi stretto questo".



L'offerta del Real: "No, non c'era l'opzione per un altro anno nell'offerta che mi hanno fatto. Quando abbiamo deciso di accettare quest'ultima offerta era un anno con riduzione dell'ingaggio, non c'erano altre condizioni".