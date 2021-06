Sedici anni dopo Sergio Ramos potrebbe tornare al Siviglia. Lo racconta il quotidiano spagnolo As, secondo il quale il difensore del Real Madrid non rinnoverà il contratto con le Merengues e si apre l'ipotesi di un clamoroso ritorno a Siviglia. Nella giornata di ieri, dall'emittente Cadena Cope, era arrivata la notizia secondo la quale ci sarebbero tre club importanti che stanno meditando un tentativo d'ingaggio: si tratterebbe del Paris Saint-Germain, del Manchester City... e della Juventus! Per la Juve sarebbe un modo per ricongiungere due ex compagni come Ramos e Ronaldo.