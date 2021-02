“Non c’è nessuna possibilità che Sergio Ramos resti al Real Madrid”. È quanto è stato riporta da El Chiringuito, che ha spiegato come il confronto tra la leggenda spagnolo e il club non sia stato proficuo. Il suo contratto è in scadenza a giungo e dalla Spagna spiegano come sia destinato a rimanere tale, anche alla luce del rifiuto di Sergio Ramos di tagliarsi l’ingaggio del 10%. Tanti i club alla finestra il Paris Saint-Germain, favorito nella corsa al difensore centrale, ma anche la Juventus, non disposta però a sborsare cifre esorbitanti per l’ingaggio.