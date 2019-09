Sergio Ramos manda un messaggio a Cristiano Ronaldo. L'ex compagno di squadra al Real Madrid, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto: "Il più forte con cui ho giocato? Domanda davvero difficile, ho giocato con tanti fuoriclasse, ma Cristiano è stato di sicuro uno dei più forti della storia del Real e del calcio. Non dimenticherei il Ronaldo brasiliano, Roberto Carlos, Zidane, Casillas, Raul...".



PREMIER - "Mi piacerebbe, ho sempre ammirato questo campionato che, insieme alla Liga, è seguito in tutto il mondo. Del torneo inglese ammiro ritmo, intensità e qualità dei giocatori. Però son sempre stato felice al Real e non ho mai considerato di lasciare questa squadra".



POGBA - "Dà tantissimo equilibrio a livello difensivo e ha un talento innato. Segna, ha una condizione fisica tremenda. Il Real ha sempre le porte aperte per i grandi giocatori".