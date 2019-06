Your browser does not support iframes.

Pilar Rubio e Sergio Ramos: un matrimonio per soli adulti. Il capitano del Real Madrid e la sua bellissima compagna si sposeranno il prossimo 15 giugno nella cattedrale di Siviglia davanti ad oltre 400 invitati a cui è stato dato un preciso codice di comportamento e presenza. La coppia, infatti, ha vietato a tutti di portare minori di 18 anni, ma non solo: ci sarà l'obbligo per tutti gli invitati di lasciare i cellulari all'ingresso così da tutelare la privacy della coppia. Un fatto a cui, come spiega As, si aggiunge il divieto di vestirsi con abiti bianchi, neri, verdi, arancioni, rosa o rossi e per gli uomini di usare un abito diverso dal tight. Indicazioni molto molto precise anche per il regalo, che però nasconde un bel gesto: il regalo alla coppia sarà una donazione all'UNICEF da parte di tutti i partecipanti. L'ultimo scoop? Al matrimonio suoneranno gli AC/DC, ingaggiati per un milione di euro dal numero 4 del Real Madrid.



Ecco la splendida Pilar nella nostra gallery.