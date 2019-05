Tutto vero,dopo 14 stagioni può lasciare ilCome scrive Marca, le indiscrezioni filtrate oggi sul possibile addio del capitano dei Blancos non hanno colto di sorpresa: il presidente e il difensore, secondo il quotidiano spagnolo, hanno parlato in un summit andato in scena due settimane fa a casa dello stesso Ramos, un vertice a cui avrebbero partecipato anche il padre e il fratello del calciatore. Le riflessioni vanno avanti, la decisione definitiva sul futuro del classe ’86 non è arrivata e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con la dirigenza: l’addio resta un’ipotesi concreta, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Intanto, il nome di Ramos è accostato anche alla