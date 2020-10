Minuto 95 del Clasico Barcellona-Real Madrid. Risultato, 3-1 per il Real. Lionel Messi prende palla nella propria metà campo e s'invola verso l'area madrilena, in cerca di un ultimo disperato tentativo. Ma si scontra su un contrasto pulito, deciso e spettacolare di Sergio Ramos a bloccarlo a trenta metri dalla porta. Una giocata-simbolo della grandezza di questo difensore, uno dei pochi a poter fermare Messi in uno contro uno.

DA UN LEO ALL'ALTRO - Un'impresa alla quale sarà chiamato mercoledì sera Leonardo Bonucci nella sfida di Champions League che vedrà i bianconeri ricevere i blaugrana all'Allianz Stadium. A questo hanno pensato i numerosi utenti di Twitter di tutte le fedi calcistiche e nazionalità che, dopo la giocata di Ramos, hanno fatto partire la corsa al "paragone preventivo" con Bonucci. Il riferimento è a qualche sbavatura di troppo da parte del leader difensivo bianconero nel puro "uno contro uno".

Qua sotto nella gallery potete leggere tutti i tweet su Ramos-Bonucci