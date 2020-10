Ieri sera al Jose Alvalade di Lisbona il Portogallo ha impattato per 0-0 contro la Spagna in amichevole, una partita che ha visto il recordman Cristiano Ronaldo colpire una traversa e incrociare l'ex compagno al Real Madrid Sergio Ramos (anche sei i due non hanno davvero giocato contro, dato che Ronaldo è uscito dal campo prima che entrasse Ramos nel finale). Nel postpartita, c'è stata una reunion negli spogliatoi tra tre vecchi amici del Real: il capitano della Spagna, CR7 e il difensore portoghese Pepe.

Qua in gallery la foto pubblicata sui social da Ramos: "Siamo ancora qui e ce ne saranno ancora delle belle!"