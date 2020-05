Le parole di Chiellini contro Sergio Ramos hanno creato polemiche in Spagna, da dove sarebbe partito un attacco del difensore del Real Madrid contro quello juventino: "Senza tutte quelle polemiche Chiellini non avrebbe venduto neanche una copia del suo libro. Forse gli dà fastidio che io ho giocato in un club storico, vinto Champions, Europei e Mondiale. Lui forse un paio di scudetti, ma sappiamo come vince la Juve in Italia". Calma, nulla di vero. Si tratta di una fake news, riportata per errore sul suo profilo Twitter dal giornalista Enrico Varriale che poi si è scusato per la gaffe.