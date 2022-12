E ora Adil Rami risponde ancora. L’ex difensore della nazionale francese, campione del mondo nel 2018, aveva fortemente criticato l’atteggiamento di Emiliano Martinez, estremo difensore dell’Argentina, dopo il successo in Qatar dell’Albiceleste: ““E' la più grande mer** del calcio”. E puntuale era arrivata la risposta di Angel, in difesa del proprio portiere: “Dibu è il miglior portiere del mondo, vai a piangere da un'altra parte”. L’ex centrale del Milan non è stato a guardare nemmeno questa volta.