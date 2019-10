La fascetta in testa sarà pronta per l'occasione. Che è una di quelle importanti. Per il resto, Rambo vestirà di bianconero, nessuna tuta mimetica. Anzi: lì in mezzo, nella porzione della trequarti che Sarri gli ha docilmente regalato, dovrà farsi vedere da tutti. Compagni e avversari. Perché inserimenti a parte, diventa lui l'arma in più dell'attacco della Juventus. Lui, il regista offensivo di un film il cui finale non è scontato: ma in qualche modo si può indirizzare.



TORNA AARON - Dunque, Ramsey a San Siro. Contro l'Inter. Da titolare. Non è una noizia perché l'ultimo ciclo di partite (e vittorie) di Sarri ha portato con sé questo 4-3-1-2 che è uno spettacolo: linee strette, inserimenti, facilità di passaggio e quindi di creazioni d'azione. Con Khedira a supporto, e Pjanic che dà sicurezza alle sue spalle, il gallese può mettere in moto Cristiano, ma ancor più Higuain (favorito su Dybala). L'ultima volta a Milano è stato un Milan-Arsenal 0-2: andò a segno nel recupero. Sei anni prima, nel 2012, perse malamente contro una versione rossonera devastante. In questi giorni ha incassato i complimenti di Giggs e la fiducia definitiva di Sarri. E' un magic moment, come dicono dalle sue parti. Di solito continua per un po'.