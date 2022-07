Kalidoualla Juventus, parti al lavoro. I bianconeri spingono per il centrale del Napoli, su cui arrivano tanti e diversi pareri, oltre che indiscrezioni. Oggi, il Corriere dello Sport spiega: "DeLa ha offerto un rinnovo faraonico da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. E non per la corte della Juve: di andare a Torino non ha intenzione e del resto il Napoli non intende neanche trattare. Neanche ascoltare. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste. A patto che l’offerta sia quella giusta: altrimenti, andrà in scena l’ultima stagione azzurra a scadenza".