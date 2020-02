L'agente di calciatori macedone, di origini albanesi, Fali Ramadani è stato accusato di riciclaggio. Come riportato dal sito Ultima Hora, ​l'Audiencia Nacional spagnola ha perquisito la sua abitazione sull'isola di Maiorca. Ancora è presto per capire la portata delle indagine, di cui senz'altro Ramadani è il nome più noto, ma quel che è certo è che, dopo il caso Cristiano Ronaldo nel 2016, la polizia spagnola stia prendendo molto seriamente l'esodo di fondi dal mondo del calcio verso paradisi fiscali. Ramadani è un volto noto in casa Juventus, poiché detiene la procura di Miralem Pjanic, ma è anche l'uomo che ha gestito la chiusura del rapporto tra Maurizio Sarri ed il Chelsea, poco prima che l'allenatore toscano diventasse bianconero.