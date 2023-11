Laha richiesto il rinvio a giudizio nei confronti del noto procuratoreper presunta evasione fiscale nel periodo 2018-2022. Si sostiene cheabbia omesso di dichiarare alcuni compensi, generati dai contratti di diversi giocatori, tra cui quelli dialla Fiorentina ealla Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.Il legale di Ramadani, Armando Simbari, ha dichiarato al Corriere che il deposito di sei milioni e mezzo sul conto corrente della Procura non implica un'ammissione di colpa, ma è piuttosto una garanzia per l'andamento delle indagini. Nonostante questo, i pubblici ministeri hanno richiesto il rinvio a giudizio per l'accusa di evasione fiscale,Al centro delle indagini vi è la questione della presunta "stabile organizzazione in Italia" delle società irlandesi di Ramadani e di altri due coindagati.