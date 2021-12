Occhi su Fali. Il super agente, di origini macedoni ma con residenza in Irlanda, è indagato dalla Procura di Milano per. Ieri, la Guardia di Finanza ha acquisito le mail scambiate tra il procuratore e la società, bussando alla porta di 9 club di Serie A, tra cui anche la Juventus. I club non sono sotto indagine.No, non c'è alcun collegamento tra l'indagine Prisma - sulle plusvalenze, guidata dalla Procura di Torino - e l'ultima inchiesta sui procuratori. Qui si indaga sui soldi delle commissioni. E in particolare sul denaro versato per il passaggio di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus e per quello di Pjanic dal club bianconero al Barça. Per gli inquirenti, infatti, sarebbero stati versati dalle società su conti correnti di filiali milanesi intestati a Ramadani o a società a esso riconducibili, per poi finire ad alcune società sempre rispondenti al procuratore, sparse in giro per il mondo. L'evasione potrebbe essere di almeno 7 milioni di euro.