è pronto a tornare in Serie A: il centrocampista bosniaco non si è ambientato al Barcellona e ha già chiesto al suo agente Fali Ramadani di muoversi per un ritorno in Italia. Secondo quanto racconta il Mundo Deportivo il giocatore ha messo la Juventus in cima alle sue preferenze, i bianconeri sono concentrati su Locatelli ma Pjanic potrebbe rappresentare l'alternativa giusta. Il suo procuratore nei prossimi giorni sarà in Italia e si incontrerà anche con la Juventus, dove Allegri è un grande estimatore del giocatore.