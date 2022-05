Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, in cui ha precisato la situazione relativa al mercato del senegalese.



LA SITUAZIONE - “Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club”.