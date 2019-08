"Ivan Rakitic spinge per vestire la maglia della Juventus". L'edizione odierna di Tuttosport svela la volontà del centrocampista croato di vestire la maglia bianconera visto che al Nou Camp non ha ormai più spazio. Lo scambio con Emre Can - scrive TS - resta possibile a patto che Paratici riesca a vendere anche un altro centrocampista (ad esempio Matuidi). Affare difficile ma non impossibile anche perché la Juve è destinazione gradita a Rakitic mentre a Emre Can piacerebbe giocare nel Barcellona anche alla luce dei 90 minuti in panchina a Parma. Can ha capito di non essere un prediletto di Sarri e per questo si sta guardando intorno. Su di lui ci sono anche Bayern Monaco e Psg.