Ivan Rakitic-Juventus: è fattibile, anche senza Emre Can. Come circola in quel di Barcellona e riportato dal quotidiano Sport, infatti, si sta pensando a un prestito con obbligo di riscatto finale per il centrocampista croato che così potrebbe approdare alla Juventus, liberando spazio salariale e a bilancio per il grande colpo Neymar. Un'idea che stuzzica anche i bianconeri, vogliosi di centrare il proprio doppio obiettivo: cessioni degli esuberi e plusvalenze. E la situazione è chiara. Se dovesse entrare Rakitic, uscirebbe Emre Can, perché il sacrificio del tedesco - uno dei più cercati sul mercato - garantirebbe tanti soldi freschi essendo arrivato a parametro zero dal Liverpool. Almeno 40 milioni, con una plusvalenza che ci si avvicina molto.



RAKITIC ED EMRE CAN - Rakitic vuole lasciare il Barcellona perché dopo cinque stagioni ha perso il posto. Così la Juve può approfittarne negli ultimi giorni di mercato, ma prima bisogna salutare qualche giocatore. Un affare in prestito con Emre Can offerto proprio al Barça, che per ora fa melina. Anche per lui, come per Pjanic, hanno chiesto informazioni Paris Saint Germain e Bayern Monaco.