Ivan Rakitic alla fine del mercato voleva solo la Juventus: i bianconeri stavano lavorando con il Barcellona ad uno scambio che lo avrebbe portato il croato a Torino. Alla fine però non si è trovato un accordo sulle valutazioni dei giocatori, l'altro era Emre Can, e così tutto è saltato. Come spiega il Mundo Deportivo, sia Rakitic che il suo agente per tutta l'estate hanno affermato di voler restare a Barcellona ma dopo la terza panchina consecutiva arrivata contro l'Osasuna in campionato, il centrocampista ha cambiato idea chiedendo ai dirigenti di ascoltare l'offerta della Juventus.