Il futuro di Ivan Rakitic resta tutto da definire. Il centrocampista ha a più riprese affermato di voler restare al Barcellona, ma i blaugrana potrebbero usarlo come carta di mercato per chiudere l'affare che riporterebbe Neymar in Spagna in estate. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il croato sarebbe in queste ore in viaggio per Parigi, anche se ancora non si capisce se per trascorrere le vacanze o per definire il proprio futuro al PSG. E la Juventus, cui Rakitic è stato accostato in passato, ha scelto altri potenziali acquisti a centrocampo per l'estate.