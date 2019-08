Inter, sempre Inter ed ancora Inter. L’affare Rakitic impostato da Barcellona e Juventus sembra essersi trasformato in un’altra sfida di mercato tra Fabio Paratici e Beppe Marotta. Come riporta Tuttosport, mentre i colloqui tra blaugrana e bianconeri sono ancora in corso (la Juve continua a proporre Emre Can per il croato), l’Inter, su idea di Antonio Conte, sembra voler inserirsi nella trattativa per soffiare il centrocampista ai rivali di sempre. Dopo aver trascorso in panchina le prime due giornate di Liga Spagnola, Rakitic deve scegliere se continuare a vestire la maglia del Barcellona da “quasi” separato in caso oppure trasferirsi, a 31 anni, nel campionato italiano. Sarà con la maglia bianconera o con quella nerazzurra?