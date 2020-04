Ivan Rakitic è un giocatore che animerà il mercato. In Italia è accostato principalmente alla Juventus, in Spagna invece dipingono un ipotetico ritorno al Siviglia. Proprio sul suo futuro, il centrocampista del Barcellona ha sbottato: “Decido io dove andare, non sono un sacco di patate con cui fare qualcosa”. La Torino bianconera resta una meta di attualità, tanto che Rai Sport afferma come il nazionale croato stia spingendo per andare alla Juventus, che al contempo vaglia altre piste, come il ritorno acclamato di Pogba e profili italiani dal futuro assicurato come Tonali e Castrovilli.