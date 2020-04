La strada che porta ad Ivan Rakitic si fa in salita. In Italia lo seguono Milan e Juventus, con il club bianconero che quando si è trovato a parlare con il Barcellona di affari di mercato, ha posto più volte il centrocampista croato al centro di chiacchierate. Adesso, però, sembra che il classe ’88 abbia preso la sua decisione. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, Rakitic vuole a tutti i costi tornare al Siviglia e sarebbe disposto ad andare in scadenza con i catalani (2021) pur di approdare nella sua ex squadra. Questo perché gli andalusi non sarebbero in grado di soddisfare le richieste economiche del Barcellona, più a portata della Juventus. La volontà di Rakitic farà la differenza.